Microcamera e auricolare all'esame per la patente, denunciato

Con uno smartphone nascosto e un auricolare senza fili, che gli consentivamo di avere suggerimenti dall'esterno, un candidato ha tentato di superare in modo fraudolento l'esame per ottenere la patente. La Guardia di Finanza di Como lo ha scoperto e denunciato.

L'uomo, un pachistano di 25 anni, mostrava le domande della prova scritta a una persona collegata da remoto che gli forniva le risposte corrette. Gli esaminatori si sono insospettiti e nella sede della Motorizzazione di Como è intervenuta la GdF che ha scoperto il kit utilizzato per aggirare le prove scritte: un micro-auricolare, un giubbotto al cui interno era nascosto un telefono e una microcamera posizionata sull'indumento e difficilmente visibile.

Il 25enne è stato portato in ospedale dove un medico è intervenuto per estrarre l'auricolare che era stato inserito nel condotto uditivo.

Dopo la denuncia i finanzieri proseguono nell'indagine per cercare di risalire al complice che ha aiutato il pachistano dall'esterno.



