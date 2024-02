Incendia la casa dell'anziana madre nel Pavese, arrestato

Ha accatastato mobili e vestiti nella camera da letto dell'abitazione dell'anziana madre (che non era in casa), e ha dato fuoco. E' successo a Broni (Pavia), in Oltrepò Pavese. L'autore del gesto, un uomo di 39 anni con problemi di tossicodipendenza, è stato arrestato dai carabinieri.

I militari lo hanno trovato in possesso di accendini e bombolette di gas appena utilizzate. L'intervento dei vigili del fuoco di Broni (Pavia) ha consentito di spegnere l'incendio ed evitare il propagarsi delle fiamme ad altre stanze. La casa è stata dichiarata inagibile.

La madre dell'arrestato dallo scorso mese di dicembre è ricoverata in una struttura sanitaria della zona.



