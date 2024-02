Calcio: Milan compra terreni per lo stadio a San Donato

Il Milan corre verso la realizzazione di un nuovo impianto a San Donato. Ieri infatti è stato rogitato l'acquisto dei terreni necessari per la realizzazione dell'impianto, nell'area denominata San Francesco nel comune di San Donato. Un passo importante da parte del club rossonero che avverte l'urgenza di poter avere uno stadio di proprietà. L'acquisizione rientra nei 40 milioni di euro stanziati dal Milan per le spese relative al progetto e che includono la documentazione per la domanda di variazione urbanistica, l'acquisto appunto dei terreni e altri aspetti legali.



