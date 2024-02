A San Valentino alle Gallerie d'Italia il biglietto è per due

Le Gallerie d'Italia celebrano San Valentino ideando per il 14 febbraio un biglietto di coppia con due ingressi al costo di uno e in occasione della festa degli innamorati le sedi museali di Intesa Sanpaolo offriranno anche visite guidate legate al tema della passione e del romanticismo.

A Milano dalle 15 alle 18:30 sarà possibile partecipare a 'Gallerie mon amour', percorso a tappe nelle sale del museo e alla mostra 'Moroni (1521-1580). Il ritratto del suo tempo'. Il costo è di 5 euro a persona oltre il biglietto d'ingresso, senza bisogno di prenotazione. In questo modo si potrà visitare anche la mostra dedicata a Maria Callas attraverso le foto dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo.

A Napoli saranno protagonisti gli 'Amori fatali' con visite guidate dalle 13 alle 16:30 al costo di 7 euro, biglietto incluso, e prenotazione obbligatoria.

A Torino alle 18:30 'L'amore non ha età' racconto incentrato sul Piano Nobile, ricco di "amorini" e opere romantiche realizzate dai pittori di corte, per poi proseguire con la mostra temporanea 'Non ha l'età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976'.

A Vicenza alle 18:30 sarà proposto l'itinerario 'Love is in the hair' legato alla mostra "Le trecce di Faustina.

Acconciature, donne e potere nel Rinascimento" a cinque euro biglietto escluso e prenotazione obbligatoria.

La Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo propone alle ore 17, 18 e 19 A Casa Bruschi con amore, una speciale visita guidata sul tema della passione attraverso il collezionismo e le opere d'arte a cinque euro a persona oltre il costo del biglietto e prenotazione consigliata.



