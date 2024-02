Sindacati Polizia locale Milano, sciopero il 20 febbraio

La Polizia locale di Milano continua la mobilitazione contro la decisione del Comune di riorganizzare il corpo e aumentare le pattuglie in servizio la sera e la notte. Per questo, come ha reso noto Gianmarco Aiello della Uil-Fpl Milano, "l'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici ha scelto di proseguire la lotta con uno sciopero generale di tutti i turni ordinari di lavoro che si terrà il 20 febbraio".

Quel giorno a Milano si terrà la partita Inter-Atletico Madrid. I lavoratori, come rende noto ancora Aiello, hanno indetto una assemblea sindacale l'11 febbraio in concomitanza con Milan-Napoli dalle 16.00 alle 24.00. E il blocco degli straordinari dal 20 al 26 febbraio, durante la settimana della moda.



