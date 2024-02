Lite per motivi di lavoro, gravissimo 39enne nel Pavese

Un uomo di 39 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stato accoltellato da un 41enne nella tarda serata di ieri a Siziano (Pavia). L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri e trasferito nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, la discussione è nata in strada tra l'uomo di 41 anni e il fratello del ferito: i due sono colleghi, entrambi operai. Il diverbio, nato per motivi di lavoro, è degenerato.

Il 39enne si è intromesso, scaraventando il cancello di casa contro il collega di suo fratello. A quel punto il 41enne ha estratto un grosso coltello da cucina aggredendolo e provocandogli profonde ferite all'addome, al torace e al capo.

La vittima, finita a terra, è stata soccorsa dagli operatori del 118 che l'hanno condotto in ambulanza al San Matteo dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

L'aggressore, rifugiatosi in casa dopo essere stato visitato all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano), è stato poi raggiunto dai carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA