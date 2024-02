Le Gallerie d'Italia festeggiano il carnevale con le famiglie

Il Carnevale entra alle Gallerie d'Italia con laboratori ed appuntamenti creati appositamente in tutte e cinque le sedi museali di Intesa Sanpaolo, ciascuna legata alle tradizioni locali e alle mostre in corso.

A Napoli impossibile non pensare a Pulcinella e infatti sabato 10 alle 11:30 e martedì 13 alle 16:30 è organizzato il laboratorio I segreti di Pulcinella, in cui i bambini mascherati potranno scoprire la storia della maschera napoletana per eccellenza anche attraverso le vedute della città protagoniste della mostra temporanea 'Napoli al tempo di Napoleone. Rebell e la luce del Golfo'. Il laboratorio è indicato per i bambini dai 5 ai sette anni, il costo è di 4 euro incluso il biglietto d'ingresso (gratuito per l'accompagnatore adulto) con prenotazione obbligatoria.

A Torino invece domenica 11 alle 16 ci sarà una edizione speciale di Raccontami una storia per scoprire la mostra dedicata a Sanremo 'Non ho l'età'. Ai partecipanti (l'età indicata è dai 3 ai 6 anni) verrà consegnata una maschera che li trasformerà divi della canzone per costruire insieme un racconto. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria con ingresso a 5 euro per i bambini e gratuito per un accompagnatore.

A Vicenza martedì alle 16 saranno protagoniste le 'Chiacchiere veneziane' con curiosità e racconti dolci sul carnevale più famoso del mondo, attività gratuita ma con prenotazione obbligatoria.

A Milano invece si festeggerà il carnevale ambrosiano nel fine settimana dal 16 al 18 febbraio con i 'Ritratti in maschera' in cui le opere di Giovan Battista Moroni in mostra saranno spunto per i bambini nella creazione di una maschera di carnevale. L'attività - anche in questo caso con prenotazione obbligatoria - è indicata per artisti dai 5 agli 11 anni ed ha un costo di 5 euro escluso biglietto d'ingresso. Infine la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo domenica 11 alle 16 sarà il teatro della visita guidata A caccia di maschere: una speciale caccia al tesoro di Carnevale, con costo di otto euro biglietto d'ingresso incluso e prenotazione obbligatoria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA