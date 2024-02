Le fiere della moda si presentano insieme a febbraio

Le sei fiere del mondo della moda tornano a presentarsi al mercato tutte insieme, con il nuovo claim 'Greatify': sono quasi 3.000 i brand protagonisti in fieramilano dal 18 al 22 febbraio dei saloni Micam, Mipel, The one Milano, Milano Fashion&Jewels, Lineapelle, cui si aggiunge a settembre l'appuntamento di Simac Tanning Tech.

È una presentazione pensata all'insegna della sinergia, con linee guida comuni, quella tra Micam, il Salone internazionale delle calzature, Mipel, il Salone internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda, Theonemilano, Salone dell'Outerwear e dell'Haute à-Porter, Lineapelle, rassegna internazionale dedicata al settore delle pelli, Milano Fashion&Jewels, l'appuntamento dedicato al bijoux, e l'area promozionale di Simac Tanning Tech, il salone delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia che si terrà invece a settembre.

Tra i macrotemi condivisi dalle fiere, in primis la sostenibilità, ma anche l'esperienza dei sensi, con il previsto ritorno all'acquisto fisico, e la visione di un futuro positivo.

Poi i trend. Tra i principali condivisi tra gli espositori di tutti i saloni, una tendenza che qualcuno chiama #Old-money, altri #Granpacore o #QuietLuxury, ma per tutti è uno stile che si adatta al guardaroba di lei come a quello di lui, caratterizzato dalla fattura, che deve necessariamente essere di qualità, con il taglio giusto e materiali di pregio. Un portale verso un'epoca passata, cui fa eco lo sguardo sulla stagione primavera/estate 2025 di Lineapelle: il salone è infatti dedicato alle materie prime e non al prodotto finito, di conseguenza in contro stagione rispetto agli altri.

Importante, in termini di pre-registrazioni, - rendono noto gli organizzatori - la risposta dei compratori dall'Italia e dal mercato internazionale, in particolare da Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna, ma anche da Corea del Sud, Giappone, Usa e Kazakistan.



