Alla Scala entusiasma il balletto in prima assoluta

Con entusiasmo, grida e fischi di approvazione il pubblico della Scala ha salutato ieri sera l'esibizione del corpo di ballo scaligero nell'esecuzione di un trittico tutto dedicato al balletto contemporaneo, con coreografie mai viste prima d'ora nella Sala del Piermarini, intitolate 'Reveal', 'Skew-Whiff' e 'Memento'.

La prima creata per Houston Ballet nel 2015 da Garrett Smith, mai uscita dagli Stati Uniti; la seconda è una creazione del 1996 di Sol León e Paul Lightfoot per il Nederlands Dans Theater; la terza, è una prima assoluta del coreografo milanese Simone Valastro, diplomatosi proprio alla Scuola di Ballo della Scala nel 1998 per poi entrare subito nel corpo di Ballo dell'Opéra di Parigi, debuttando come coreografo nel 2008.

Grandi, calorosi applausi a tutti i protagonisti al termine di ogni esecuzione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA