Torna la Milano Fashion Week tra debutti e attese

E' la fashion week del debutto di Walter Chiapponi come direttore creativo di Blumarine, di Adrian Appiolaza da Moschino e di Matteo Tamburini da Tod's quella in programma a Milano dal 20 al 26 febbraio, che vede in calendario 161 appuntamenti tra sfilate, presentazioni ed eventi. "Milano è pronta ad accogliere la Fashion Week dedicata alla donna e le stime - dice Alessia Cappello, assessora al Lavoro e Sviluppo Economico del Comune di Milano, con deleghe a Moda e Design - parlano già di crescita in termini di presenze in città di più del 10% rispetto allo scorso anno, con una stima di indotto pari a oltre 70 milioni". Per la settimana, "sono previste oltre 100mila persone, di cui oltre 50mila stranieri, molto al di sopra dei dati pre Covid" aggiunge il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa.



