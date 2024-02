Pedinamenti e furti ad avventori di bar a Milano, 3 arresti

Tre cittadini cubani, due uomini di 32 e 46 anni e una donna di 25 anni, in Italia senza fissa dimora e tutti con precedenti, sono stati arrestati a Milano per furto aggravato in concorso. Seguivano le persone per strada e poi le derubavano nei locali, in pausa pranzo o ai tavolini dei bar.

Gli agenti della Squadra Mobile milanese, mentre erano in servizio antiborseggio, hanno notato i tre che seguivano le persone intente a fare shopping e a cenare lungo corso di Porta Ticinese, tenendosi tra loro in contatto audio wireless. Alla fine hanno derubato di tessera Bancomat e telefonino un avventore 50enne che aveva poggiato allo schienale della sedia la sua giacca. Poco dopo sono stati bloccati. Il furto è stato ripreso dalle telecamere del locale.



