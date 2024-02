Milano ospiterà la riunione della Banca Asiatica di sviluppo

Milano ospiterà la riunione anmnuale della Banca Asiatica di Sviluppo dal 4 al 7 maggio del 2025. Lo annunciano il ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia sottoineando che la 58/a edizione si svolgerà per la prima volta in Italia. La 'Asian Development Bank' (Adb) è stata creata nel 1966 per promuovere lo sviluppo economico e sociale nei paesi dell'Asia e del Pacifico e la riunione annuale è "un'occasione per rafforzare le relazioni con il continente asiatico e le isole del Pacifico in una ottica di sviluppo e crescita sostenibile", spiegano il Mef e Bankitalia.

All'evento parteciperanno ministri e alti funzionari provenienti dai 68 Paesi membri dell'Adb e a margine degli incontri istituzionali si terranno numerosi eventi che coinvolgeranno organizzazioni internazionali, imprese, società civile e mondo accademico.

La presentazione ufficiale dell'Italia come sede dell'Annual Meeting 2025 di Adb si terrà in Georgia, dove si svolgerà l'edizione 2024 della riunione. L'ultima riunione annuale di Adb ospitata in Europa si è tenuta a Francoforte (Germania) nel 2016.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA