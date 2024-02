Migliora lo studente 16enne accoltellato, verso le dimissioni

Sono in miglioramento le condizioni dello studente accoltellato ieri da un 18enne suo conoscente all'uscita di una scuola a Pieve Emanuele, nel Milanese. Il 16enne, secondo quanto riferito dai famigliari alla scuola, potrebbe infatti essere dimesso a breve, forse oggi.

Il ragazzo, che ieri era stato ricoverato in codice rosso alla Humanitas di Rozzano (Milano) non ha riportato lesioni in punti vitali nonostante abbia perso molto sangue dopo la coltellata a una gamba.

Alcuni agenti della Polizia Locale, il cui comando si trova nello stesso stabile della scuola, sono subito accorsi sul luogo dell'aggressione tamponando per quanto possibile l'emorragia. Lo studente attualmente si trova ricoverato in osservazione.

A scuola verrà attivato un team di supporto psicologico per aiutare gli studenti della sede Afol formazione di Pieve Emanuele (Milano) ad affrontare il disagio e l'ansia generati da quanto accaduto ieri. Il particolare è emerso oggi e il team, messo a disposizione dall'amministrazione territoriale, dovrebbe iniziare ad operare nei prossimi giorni.

"Fatti drammatici come questo - ha detto all'ANSA il responsabile dell'area formazione di Afol metropolitana, Massimo Maraniello - impongono di attivare un percorso di sostegno per i ragazzi, e noi lo stiamo facendo cominciando già oggi a confrontarci tutti insieme in assemblea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA