Le fiere internazionali italiane si riuniscono in It-Ex

Un'unica associazione che raggruppa le fiere internazionali italiane, in grado di generare un giro d'affari di "oltre 40 miliardi di euro" con 700mila visitatori provenienti dall'estero e 27mila aziende espositrici. Sono i numeri di It-Ex, costituita stamane a Milano e promossa da Fondazione Fiera Milano insieme ai principali attori del settore.

"L'associazione - spiega il presidente Antonio Intiglietta - si pone l'obiettivo, ormai non più rimandabile, di far comprendere quanto le fiere internazionali siano l'asset fondamentale per le imprese che deve assumere un ruolo centrale nella definizione di una strategia di sviluppo e di politica industriale in uno scenario mondiale complesso e mutevole".

Tra i soci, oltre alla citata Fondazione Fiera Milano, figurano Aimpes Servizi, Anci Servizi, Assomac Servizi, Ceu - Centro esposizioni Ucimu, Eicma, Federlegno Arredo Eventi, Fiera Milano, Ge.Fi, Ies, Lineapelle, Mifur, Proposte, Rx Italy e SiTex.

Il mercato fieristico italiano attira ogni anno 7,7 milioni di visitatori, di cui il 13% esteri, 86 mila espositori di cui il 27% esteri e genera un fatturato totale del settore di 1,1 miliardi di euro, con un indotto per il territorio stimato in 23,2 miliardi, ma solo 95 delle 300 fiere che si tengono annualmente nel paese si caratterizzano per una forte internazionalità. Un dato - secondo It-Ex - che "conferma la necessità di intervenire con strategie specifiche e focalizzate a sostegno dell'export, che permetterebbero alle aziende italiane di presidiare i mercati esteri, crescere e innovare attraverso la partecipazione a fiere sempre più internazionali".





