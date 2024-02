Accordo E4Impact e Unido per l'imprenditoria in Africa

Una partnership per lo sviluppo di progetti di cooperazione e la promozione di partenariati pubblico-privato, con l'obiettivo di dar vita a imprese sostenibili e innovative, capaci di creare nuovi posti di lavoro in Africa. A siglarlo sono state E4Impact Foundation, di Altis - Università Cattolica del Sacro Cuore, e Unido, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale, nella sede dell'ateneo a Milano.

La collaborazione contribuirà al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento alla promozione di un'industrializzazione inclusiva e sostenibile per favorire l'innovazione. "In Africa noi operiamo in 20 Paesi con una grande varietà di progetti per lo sviluppo di nuove imprese africane sostenibili - ha evidenziato Letizia Moratti, presidente di E4Impact Foundation -. Abbiamo formato già 40mila imprenditori in Africa in diversi settori, quindi si può dire che siamo concretamente uno strumento per incrementare il piano Mattei, uno strumento straordinario. La firma di oggi ci porta a un'alleanza strategica, veniamo da importanti progetti di collaborazione con Unido, e in futuro ci vedranno in Paesi come Mozambico e Tunisia".

Per il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli la forza di E4Impact è che tra i suoi obiettivi c'è quello "di far crescere un ceto di imprenditori che abbiano anche una sensibilità sociale e verso la sostenibilità, che poi dovrebbero costruire un tessuto imprenditoriale in zone dove manca".

"L'alleanza con E4Impact contribuisce a promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo delle competenze come potente strumento per incrementare la creazione di posti di lavoro - ha sottolineato Gunther Beger, direttore generale Unido -, soprattutto nel continente africano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA