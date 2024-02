'Religioso amore. Bergognone a Lodi' in mostra

Apre il 9 febbraio "Religioso amore. Bergognone a Lodi" che si terrà fino a domenica 14 aprile alla Fondazione Maria Cosway e al Tempio civico dell'Incoronata.

Nella prima sede sarà esposta l'opera "Cristo in pietà con angeli e un monaco inginocchiato", proveniente dalla Collezione d'arte Cagnola di Gazzada Schianno (Varese), mentre al Tempio civico sarà possibile ammirare le quattro tavole posizionate originariamente nell'altare maggiore.

L'iniziativa, che si avvale della curatela di Monja Faraoni e Alberto Cottino, è organizzata dal Comune di Lodi, dalla Fondazione Maria Cosway e dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi e ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia e della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. L'allestimento ha l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sulla produzione bergognonesca a Lodi tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento.

"Lodi torna a ospitare un grande evento artistico: la mostra dedicata alla figura di Bergognone rappresenta un significativo passo in avanti nel progressivo potenziamento culturale della città e anche di tutta la provincia. - dice il sindaco Andrea Furegato - Le quattro tavole che hanno posto tra le meraviglie della chiesa dell'Incoronata possono ben dirsi il culmine della scuola pittorica padana del Quattrocento, per questo la città merita di accogliere un tale evento, che permetterà di restituire alla visione del pubblico anche alcune opere del Museo Civico".



