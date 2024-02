Ovs entra in Goldenpoint per lo sviluppo dell' 'underwear'

Ovs ha sottoscritto una lettera di intenti con gli azionisti di Goldenpoint con l'obiettivo di sviluppare una possibile partnership industriale. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione punta al rafforzamento dell'attuale offerta merceologica e a raggiungere sinergie derivanti dalla condivisione della supply chain del gruppo Ovs, nonché allo sviluppo di nuovi punti vendita nel segmento del cosiddetto 'underwear' (biancheria intima).

L'operazione prevede un possibile iniziale investimento di Ovs in Goldenpoint - viene spiegato - con una partecipazione di minoranza e la sottoscrizione di uno strumento finanziario che, nel medio termine, Ovs può convertire in una partecipazione di controllo.



