'Forbici&Follia', a teatro il pubblico decide l'assassino

Dopo La cena dei cretini Max Pisu e Nino Formicola tornano insieme sul palcoscenico in Forbici&Follia, lo spettacolo in cui gli attori coinvolgono il pubblico per decidere chi è il colpevole.

In scena dal 7 al 25 febbraio al Teatro Leonardo di Milano, è la versione italiana - a cura di Marco Rampoldi, alla regia, e di Gianluca Ramazzotti - dell'opera di Paul Portner. La scena si svolge da un parrucchiere in una tranquilla e allegra giornata, interrotta dall'assassinio di una vecchia pianista, che vive al piano di sopra ed è la proprietaria di tutto il palazzo. Si scopre presto che ciascuno dei presenti ha un movente e ha avuto la possibilità di compiere il delitto.

Tra i clienti ci sono anche due poliziotti in borghese, chiamati a risolvere il caso con l'aiuto degli spettatori. Il giallo e la comicità si mischiano in uno spettacolo che può avere un finale diverso ogni sera sulla base delle domande e del giudizio del pubblico.



