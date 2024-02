Alice Warimu Nderitu al giardino dei giusti di Milano

Alice Warimu Nderitu, Special Adviser per la prevenzione dei genocidi delle Nazioni Unite, da decenni una delle figure di maggiore spicco della diplomazia africana e nei processi di risoluzione di conflitti inter-etnici, ha visitato oggi il Giardino dei Giusti al Parco Monte Stella di Milano, in vista della cerimonia per la Giornata europea dei Giusti che si terrà il 6 marzo proprio al Giardino.

"Dopo tanti anni di scambio di idee con la Fondazione Gariwo finalmente posso vedere di persona questo luogo così importante - ha detto Nderitu - Raccontare le storie dei Giusti e onorarli nei Giardini è uno dei modi più potenti con cui possiamo preservare la memoria dei genocidi passati ed educare il mondo sull'importanza della prevenzione. Spero che queste storie e l'idea alla base del Giardino possano viaggiare in tutto il mondo".

Alla visita era presente anche Elena Buscemi, la presidente del Consiglio Comunale di Milano, per la quale "in un momento di grave crisi internazionale come quello in cui si trova il mondo, riportare l'attenzione sulle figure, le storie dei Giusti e di chi è impegnato affinché possa prevalere la diplomazia sulla guerra è molto importante". "Gariwo, attraverso i Giardini dei Giusti, vuole impegnarsi a far conoscere tutti gli strumenti del gruppo di lavoro presieduto dalla Special Adviser Nderitu e a lavorare insieme per prevenire nuovi genocidi e contrastare il discorso d'odio", ha detto il Presidente della Fondazione Gariwo Gabriele Nissim, la cui speranza è che "presto venga istituito un Giardino dei Giusti simbolico nella sede delle Nazioni unite proprio come quello di Milano".



