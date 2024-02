Trattori in presidio al Pirellone, 'Lombardia ci aiuti'

Prosegue anche a Milano la protesta degli agricoltori: dieci trattori con un alcune decine di agricoltori, provenienti dal presidio di Melegnano, sono arrivati sotto al Pirellone, sede della Regione Lombardia.

Dopo aver parlato con una delegazione di Fratelli d'Italia, composta dai consiglieri Christian Garavaglia, Maira Cacucci e Pietro Macconi, gli agricoltori hanno portato una mucca (chiamata Ercolina 2 in onore della mucca simbolo delle proteste per le quote latte di fine anni '90) fino in piazza Duca D'Aosta. Subito dopo si sono incamminati sotto gli uffici della Coldiretti in via Filzi. "Regione Lombardia - ha spiegato l'agricoltore Filippo Goglio, portavoce del presidio di Melegnano - è stata molto aperta nei nostri confronti e ci ha fissato un tavolo per mercoledì tarda mattina" in commissione Agricoltura. "Ma siamo venuti a ricordarglielo visto che manca ancora un giorno e mezzo: saremo disposti a stare qui anche a oltranza. E poi sfiliamo sotto al nostro sindacato Coldiretti - ha proseguito - per far vedere che siamo qui. Se vogliono allearsi con noi e venire giù a farci delle proposte anche loro sono ben accetti".

Questa protesta "è rivolta soprattutto alle istituzioni locali. Regione Lombardia deve darci una grossa mano con le problematiche più imminenti. Tra un mesetto noi dobbiamo iniziare a seminare - ha concluso - e non abbiamo ancora la programmazione regionale. Quindi abbiamo bisogno che si sveglino".



