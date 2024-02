Presentata alla Bit "Aromatica 2024" a Diano Marina

Tre giorni dedicati alle eccellenze agroalimentari ed con al centro le celebri "Piante aromatiche" coltivate nella riviera di Ponente, renderanno Diano Marina capitale del gusto e dei sapori. Dal 3 al 5 maggio 2024, per la undicesima volta, le piante di Santoreggia, Basilico, Menta piperita, Alloro, Salvia, Rosmarino e decine di altre accoglieranno i visitatori dell'esposizione che si trasforma in contenitore di eventi, con Cooking show, presentazioni, degusatzioni, presentazioni di libri. Inoltre un'ampia area dedicata allo street food di qualità, cene a 4 mani, menù a tema nei ristoranti e momenti di scoperta dei prodotti tipici.

A presentare la manifestazione nello stand della Regione Liguria alla Bit in corso alla Fiera di Milano è stato il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi insieme a Carlo Ferraro coordinatore dell'evento ligure.

"Diano Marina è un prezioso scrigno racchiuso tra il blu del mare e il verde delle colline, al centro del Golfo Dianese - ha sottileneato il sindaco - territorio pregiato e zona di produzione d'eccellenza dell'oliva taggiasca. Aspettiamo i visitatori nel rinnovato centro pedonale per tre giornate intense e ricche di valori".

Al centro dell'edizione 2024 anche la sostenibilità, in tutte le sue forme, dai prodotti stagionali a km0 alle tecniche per evitare gli sprechi, dalla valorizzazione dei prodotti tipici alla riduzione di emissioni, dal consumo di prodotti freschi alla riduzione dell'utilizzo della plastica.

L'evento - organizzato dal Comune di Diano Marina e da Gestioni Municipali - è realizzato con il sostegno di Regione Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria e grazie all'impegno di qualificati sponsor e partner.



