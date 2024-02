Liguria: Toti, su infrastrutture recuperare il tempo perduto

"Per le infrastrutture, ahimè, ci vorrà ancora tempo a sistemarle tutte. Come è noto, l'alta velocità collegherà Milano e Genova nel giugno del 2026, stiamo lavorando al nostro aeroporto e stiamo lavorando costantemente in un complicato taglia e cuci rispetto ai cantieri autostradali. Un'autostrada dove purtroppo si è investito molto poco negli anni passati, colpevolmente". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rispondendo a una domanda sulle infrastrutture che collegano la Lombardia alla Liguria, a margine della Bit, la Borsa internazionale del turismo in corso alla Fiera di Milano.

"Ora si deve recuperare il tempo perduto, per garantire anche ai lombardi di arrivare in sicurezza, oltre che in breve tempo, sulle nostre spiagge, nei nostri parchi e nelle nostre città. Ci vorrà ancora un po' di tempo e un po' di pazienza. Le cose belle a volte richiedono un po' di fatiche, in questo caso talvolta la chiediamo ai nostri amici, che però si sono sempre presi questo incarico di arrivare".



