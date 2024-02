L'Automobile Club Como organizza il 4/o Trofeo Kart ACI Como

Venerdì 23 febbraio a partire dalle 20 al Driver Como di via Pasquale Paoli, l'Automobile Club Como organizza il 4° Trofeo Kart ACI Como. La gara, riservata ai Soci ACI, ai familiari e amici, sarà divisa in quattro categorie: "Piloti professionisti", "Piloti esperti", "Piloti cadetti" e "Piloti principianti", ognuna delle quali prevede un massimo di 30 iscritti.

Per gli iscritti di età inferiore a 18 anni è presente una categoria riservata, "Junior" (con altezza minima 135 cm).

Sono previsti premi ai primi tre classificati di ciascuna categoria e classifiche speciali per gruppi con più di sei persone, per scuderie, media e aziende.

Ulteriori informazioni e regolamento completo sono disponibili sul sito web dell'Automobile Club Como.



