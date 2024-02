Confindustria Brescia, nel 2023 produzione industriale -0,2%

L'attività produttiva nel settore manifatturiero bresciano ha registrato complessivamente nel 2023 una debole flessione (-0,2%) sul 2022, dopo i rilevanti movimenti di crescita sperimentati nel biennio precedente (+14,8% nel 2021 e + 5,4% nel 2022). A evidenziarlo è l'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia sui dati relativi al periodo ottobre-dicembre 2023.

Si tratta del primo segno meno per l'industria locale dal lontano 2013 (se si esclude l'eccezionale 2020), frutto di una componente propria negativa (-0,7%), solo in parte compensata dalla crescita ereditata dal 2022 (+0,5%). Con riferimento al solo quarto trimestre del 2023, la produzione mostra una crescita, segnando una variazione grezza rispetto al trimestre precedente pari a +1,6% (congiunturale); la dinamica nei confronti dello stesso periodo del 2022 (tendenziale) evidenzia invece una nuova contrazione (-2,3%), di intensità maggiore rispetto a quanto riscontrato nei già deboli trimestri precedenti. La variazione trasmessa al 2024 è negativa (-1,6%), giustificata dall'indebolimento dell'industria locale rilevato a partire dalla primavera del 2023.

"Come abbiamo avuto più volte modo di sottolineare, il Made in Brescia ha pagato, nel corso del 2023, una serie di fattori, tra cui spicca il generalizzato rallentamento del settore produttivo a livello mondiale", afferma Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia. Nel corso dell'anno scorso ci sono stati una serie di aspetti che "ci trascineremo - aggiunge - anche nel 2024 da poco iniziato e che ci inducono a essere cauti sulle previsioni per l'anno".



