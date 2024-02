Barilla, 'in Italia aumenta lo spreco alimentare'

In occasione dell'undicesima Giornata Nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, in programma oggi, promossa dalla Campagna pubblica di sensibilizzazione 'Spreco Zero' di Last Minute Market, Barilla "si impegna a valorizzare l'accesso al cibo e a sensibilizzare sul problema delle eccedenze alimentari". E lo fa - spiega l'azienda - "con azioni concrete che nel corso del 2022 ammontano a oltre 2,2 milioni di euro e più di 3.200 tonnellate di prodotto donate. L'obiettivo di Barilla è di favorire l'accesso al cibo a un numero crescente di persone, valorizzare l'inclusione sociale, supportare lo sviluppo e il benessere dei territori lanciando un messaggio di responsabilità nella gestione delle risorse alimentari".

In Italia, ricorda Barilla, lo spreco alimentare non si ferma ma risulta essere in aumento: solo quello nelle case raggiunge un valore di quasi 7,5 miliardi di euro (13 miliardi quello complessivo). In un anno si è passati da 75 grammi di cibo gettato ogni giorno a testa, a quasi 81 grammi. Più di mezzo chilo di cibo sprecato in una settimana.

In questo contesto, Barilla ha analizzato tre delle sue filiere (pasta, salsa di pomodoro e pani morbidi), in collaborazione con Last Minute Market, spinoff dell'Università di Bologna, "con l'obiettivo di monitorare le perdite e gli sprechi alimentari lungo le catene del valore e individuare le cause e le misure per ridurli. Gli studi hanno sottolineato che tali filiere possono essere considerate un buon esempio di economia circolare, in quanto le perdite e gli sprechi alimentari misurati sono molto limitati". Lo stesso vale per gli imballaggi. Il packaging dei prodotti Barilla, resistente e 100% riciclabile, rappresenta un'ulteriore azione concreta per la lotta allo spreco degli alimenti.



