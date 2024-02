Si chiudono senza reti le due partite del sabato alle 15 in serie A, Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Le squadre di casa, entrambe pericolanti, non sono riuscite a sfruttare il fattore campo per muovere la classifica. I friulani salgono a 19 punti, i toscani a 18, mentre Genoa e Monza proseguono il cammino appaiate, andando a quota 29.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA