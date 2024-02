Polizia arresta un pusher con un chilo di eroina a Rogoredo

Gi agenti della Polizia di Stato di Milano sono tornati tra le stazioni ferroviarie di Rogoredo e di San Donato Milanese nell'ambito dei controlli disposti dal questore Giuseppe Petronzi e hanno arrestato un marocchino di 34 anni che aveva con sè un chilo e due etti di eroina. L'uomo è anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'attività di ieri sera degli agenti della Squadra Mobile fa seguito ai servizi predisposti dal questore che, da novembre scorso, hanno portato ad arrestare e indagare alcuine decine di persone che frequentano la zona: il servizio svolto ieri dai poliziotti della Sesta Sezione della Squadra Mobile in via Orwell, sotto il ponte della tangenziale est a ridosso dei binari del treno, è stato preceduto dalla raccolta di elementi con fototrappole e telecamere.

Gli agenti, confondendosi con un paio di tossicodipendenti, si sono avvicinati ad alcune persone ferme a ridosso dei binari ferroviari e hanno notato tre nordafricani e un quarto, probabilmente italiano, nei pressi di un fuoco che avevano acceso mentre maneggiavano droga. Quando si sono accorti di esser stati scoperti, i quattro sono scappati lungo i binari.

Video Milano, arrestati tre spacciatori nell'area di Rogoredo





Gli agenti hanno seguito il 34enne con l'involucro in mano che ha attraversato i binari, nonostante il pericolo del passaggio di treni ad alta velocità, prima di essere bloccato dai poliziotti.

L'uomo è stato trovato in possesso di un chilo e due etti di eroina, 155 euro e oltre due chili di sostanza da taglio. E' stato quindi arrestato.



