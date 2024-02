Milan: Pioli "vittoria meritata, abbiamo trovato continuità"

Stefano Pioli seguirà la sfida-scudetto Inter-Juventus con tanta curiosità ma anche con un po' d'interesse. "Qualcosa in ogni modo recupereremo", dice in sala stampa. Ma nessun rimpianto. "Stiamo correndo come Inter e Juve - aggiunge il tecnico del Milan -. Brucia la sconfitta di Bergamo però sono soddisfatto di quanto fatto finora nel nuovo anno. Bisogna comunque migliorare, inutile pensare al passato.

Abbiamo trovato continuità e dobbiamo andare avanti così". Pioli ammette che il Frosinone è partito meglio.

"Gli avversari hanno sfruttato qualche nostro errore ma poi l'abbiamo interpretata bene - continua l'allenatore -. E' una vittoria meritata, abbiamo concesso poco. Comunque lavoriamo per trovare maggiore equilibrio". Elogia Gabbia ("E' tornato con entusiasmo") e Jovic sempre più decisivo. "Lo vedo tutti i giorni. Ha qualità, talento e fisicità - rivela Pioli -. Lo motivo perché può essere il centravanti del Milan. Non possiamo schierare sempre le due punte ma quando gioca incide". Decisivi i cambi. Pioli ci scherza su. "I complimenti mi spaventano perché poi arrivano le critiche - sorride - Dovevamo riempire l'area con i 2 attaccanti e ci siamo riusciti".



