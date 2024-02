Giovane accoltellato alla schiena durante rapina nel Milanese

Un indiano di 25 anni è stato ferito con una coltellata alla schiena, probabilmente durante un tentativo di rapina, nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Bollate, nel Milanese. Sono stati alcuni passanti a dare l'allarme ai carabinieri che sono intervenuti con i soccorritori del 118. L'uomo ha raccontato di essere stato avvicinato da alcune persone che volevano rapinarlo e che, alla sua reazione, lo hanno accoltellato.

E' ora ricoverato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda di Milano. Non è in pericolo di vita.



