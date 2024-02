World Cancer Day, incontri e formazione per i dipendenti Barilla

"La prevenzione dei tumori al seno arriverà direttamente alle Persone Barilla". Lo annuncia l'azienda in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro (4 febbraio). Già da due anni, grazie alla collaborazione con i professionisti della Breast Unit dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma è stato avviato un programma di incontri nella sede centrale del Gruppo, a Pedrignano (Parma), nei luoghi in cui i dipendenti degli uffici, del pastificio e del molino Barilla passano gran parte del loro tempo, si spiega in un comunicato.

I medici dell'Ospedale Maggiore si sono resi disponibili a portare sui luoghi di lavoro di Barilla le loro competenze e la cultura della prevenzione, con la possibilità di richiedere consulenze individuali. Inoltre, materiali informativi digitali sono disponibili sulla Intranet aziendale. Questo modello verrà riproposto anche nello stabilimento Bakery e sughi di Rubbiano (Parma), con l'obiettivo di valutarne l'estensione graduale nel tempo ove possibile anche alle altre realtà produttive di Barilla in Italia.

L'annuncio di Barilla arriva in occasione del World Cancer Day, promosso dalla UICC - Union for International Cancer Control - e sostenuta dall'Oms. "Giunta alla ventitreesima edizione - si legge nella nota -, la Giornata rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa Istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il cancro una delle principali cause di morte nel mondo. Secondo l'OMS, la possibilità di prevenzione di tutti i casi di cancro sono tra il 30 e il 50%. Per questo, Barilla ha dedicato alle sue persone anche questa iniziativa che mira a chiarire dubbi, approfondire la conoscenza di sé, spiegare quanto sia importante conoscere il proprio corpo e aderire ai programmi di prevenzione".

Va in questa direzione anche il programma "sì.Mediterraneo", nato da una collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università Federico II di Napoli e l'Università di Parma, che ha permesso di sensibilizzare tutte le persone Barilla nel mondo sui benefici della Dieta Mediterranea e sulle abitudini alimentari corrette.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA