Sextorsion, due donne indagate in provincia di Lodi

Adescavano uomini sul web e li minacciavano, se non pagavano, di divulgare in rete i video degli incontri.

Per questo, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lodi hanno eseguito un provvedimento di arresti domiciliari e di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di due donne indagate per estorsione a sfondo sessuale e circonvenzione di incapace e hanno sequestrato 130.500 euro, quale profitto dei reati.

Le indagini dei militari della Tenenza di Casalpusterlengo.

con il coordinamento della Procura di Lodi, hanno hanno accertato una decina di vittime di "sextorsion" da parte delle due donne residenti nel Lodigiano. Sequestrati il 50% del valore di un'unità immobiliare per l'importo di 50.000 euro, un'autovettura di grossa cilindrata del valore di 40.000 euro e disponibilità finanziarie in istituti di credito.

Sono stati sequestrati anche diversi telefoni e computer.





