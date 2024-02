Scala: trittico contemporaneo per il balletto

Trittico di lavori contemporanei per il secondo appuntamento della nuova Stagione del Balletto del teatro alla Scala, che dal 7 al 18 febbraio presenta le opere di coreografi scelti dal direttore del Ballo Manuel Legris, che hanno già lavorato con compagnie e teatri prestigiosi, ma mai al Piermarini, eccezione fatta per Simone Valastro, che proprio al Piermarini è cresciuto e si è diplomato prima di volare all'Opera di Parigi.

Valastro presenterà in prima assoluta 'Memento', opera frutto di un anno di lavoro, creata appositamente per i ballerini della Scala, mentre il coreografo americano Garrett Smith porterà in prima europea Reveal, creato per Houston Ballet nel 2015, mai presentato fuori dagli Stati Uniti. Il famoso duo artistico Sol León e Paul Lightfoot debutterà invece a 'Milano con 'Skew-Whiff (fuori equilibrio), una speciale combinazione fra coreografia contemporanea e musica classica, creata per il Nederlands Dans Theater nel 1996.



