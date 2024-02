Rapine con sequestro di persona a Milano, quattro arresti

La Polizia di Stato, coordinata della Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza cautelare in carcere per quattro sudamericani (un quinto è ricercato), accusati di sequestro di persona a scopo di rapina e di numerosi furti in abitazione.

Le indagini della Squadra Mobile erano cominciate da una rapina con sequestro di persona della notte del 7 agosto 2022 in via Arena ai danni di un giovane milanese che stava rincasando.

Dopo averlo minacciato di morte con un cacciavite, lo avevano immobilizzato, legandolo mani e piedi anche con un guinzaglio per cani per poi imbavagliarlo e rinchiuderlo nel bagno dell'appartamento. Dopo aver arraffato gioielli e preziosi, erano riusciti a fuggire attraverso i tetti dei palazzi vicini prima dell'arrivo delle Volanti.

Video Rapine con sequestro di persona a Milano, 4 arresti





Le indagini hanno quindi scoperto un gruppo criminale, composto da sudamericani, specializzato in furti in abitazione nelle zone di pregio di Milano. I due autori della rapina con sequestro di persona, dopo ll clamore suscitato dal 'colpo', si erano rifugiati in Svizzera, dove avevano continuato a delinquere: qui erano stati arrestati ed erano poi fuggiti in Sudamerica. Gli altri componenti del gruppo, rimasti a Milano, hanno invece proseguito con i furti fino all'ottobre del 2022 quando sono stati presi. Per quelli fuggiti all'estero le ricerche sono state estese in ambito internazionale portando alla cattura in Francia di uno, in esecuzione di mandato d'arresto europeo. Nell'agosto del 2023, un altro componente del gruppo è stato rintracciato e catturato in Argentina. Era riuscito però a evadere ed è stato nuovamente catturato in Cile. Per entrambi sono state avviate le pratiche per l'estradizione in Italia mentre proseguono le indagini della Squadra Mobile per rintracciare il quinto indagato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA