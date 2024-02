La musica dei Queen riecheggia a Milano in We will rock you

I grandi successi dei Queen, da 'I want to break free' e 'Killer queen' fino a 'Bohemian rhapsody' e 'We are the champions' riecheggiano, accolti da ovazioni a scene aperte, nel futuro distopico di 'We will rock you', il musical che ha debuttato giovedì 1 febbraio al Teatro Nazionale Chebanca! di Milano dove rimarrà per 10 giorni. In scena - con dialoghi in italiano e le musiche fortunatamente nell'originale inglese - viene raccontato un futuro tipo Blade Runner in cui si muovono due giovani, Galileo, interpretato da Damiano Borgi, e Scaramouche, cui dà voce per la prima volta una potente Alice Grasso. Insieme ai ribelli Bohemians sono alla ricerca di uno strumento musicale e, più in generale, della musica dal vivo che una multinazionale digitale, padrona incontrastata del pianeta, ha di fatto cancellato e proibito. Dal loro no all'ordine costituito, espresso a tutto volume con le parole e la musica del gruppo di Freddie Mercury, suonata dal vivo da una convincente band che si svela verso la fine dello spettacolo, il regime guidato da Killer Queen (Natascia Fonzetti) viene alla fine abbattuto.

Il musical - scritto 12 anni fa da Ben Elton insieme agli ex dei Queen, Roger Taylor e Brian May, e un campione di incassi del mondo, - è tornato in tutte le principali città italiane per una nuova stagione dopo il successo della prima parte del tour che ha collezionato più di 35.000 presenze. Come avvenuto nelle passate edizioni anche in questa, ancora diretta da Michaela Berlini, sono stai cambiati dialoghi e battute per aggiornarli a temi diventati sempre più attuali come l'intelligenza artificiale, i social, gli algoritmi e il cambiamento climatico e ai loro effetti sulle nostre vite. In uno spettacolo che sa unire le grandi domande del presente al divertimento e alla musica rock.



