Calcio: Monza a Udine cercando di recuperare Gagliardini

Fa la conta dei presenti Raffaele Palladino, alla vigilia della partita del suo Monza domani pomeriggio a Udine: "Vignato è ancora fuori, non si allena con la squadra, ha ancora fastidio alla zona degli adduttori", spiega l'allenatore dei brianzoli. "Stiamo cercando di venirne fuori, ma non è semplice e proveremo a recuperarlo nelle prossime settimane. Popovic invece non si è ancora allenato con la squadra, non riesce a sostenere una seduta completa, stiamo cercando di portarlo almeno ad allenarsi in gruppo, credo dalla settimana prossima". Dopo l'assenza nella gara con il Sassuolo, nel turno precedente, Gagliardini a Udine potrebbe partire almeno dalla panchina: "Aveva rimediato una distorsione a Empoli, che si è prolungata. Questa settimana ha lavorato ancora a parte, probabilmente oggi rientra in squadra".



