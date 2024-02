Bimbo abbandonato, la Procura di Milano apre un'inchiesta

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di abbandono di minori in relazione alla vicenda del bimbo di un mese lasciato, ieri pomeriggio, in un passeggino sul pianerottolo al pian terreno di un palazzo di via degli Apuli nel quartiere milanese del Giambellino.

L'inchiesta è stata affidata al pm Sara Ombra. I carabinieri di Milano stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo di via degli Apuli nel quartiere milanese del Giambellino, a Milano, dove sul pianerottolo al pian terreno è stato abbandonato ieri, in un passeggino, un bimbo di un mese. Accanto al piccolo vi era un messaggio scritto in arabo: "La mamma è morta, non posso occuparmi di lui".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA