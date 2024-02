Arma modificata con silenziatore in casa, 44enne arrestato

Aveva in casa una Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e munita di silenziatore, oltre che munizioni per varie altre armi.

Per questo, un uomo di 44 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Paullo (Milano) per detenzione abusiva di arma illegale e per ricettazione perchè aveva uno scooter risultato rubato.

Sull'arma e sulle munizioni, oltre 100, sono in corso indagini, mentre l'uomo si trova ora in carcere a Lodi.



