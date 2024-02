Prorogata fino al 25 febbraio la mostra di El Greco a Milano

È stata prorogata fino al 25 febbraio la mostra El Greco allestita al Palazzo Reale di Milano e in programma dallo scorso 11 ottobre al 4 febbraio.

"Il grande successo critico della mostra e l'opportunità per il pubblico di conoscere in profondità la vita e l'opera di El Greco, grazie al primo grande progetto espositivo a lui dedicato nel nostro Paese - ha spiegato l'assessore milanese alla Cultura Tommaso Sacchi -, ci hanno indotto a prorogare l'apertura per consentire a chi non l'ha ancora vista di non perdersela".

L'esposizione, promossa dal Comune di Milano Cultura e prodotta da Palazzo Reale e MondoMostre, con il patrocinio dell'ambasciata di Spagna in Italia, comprende 41 opere del pittore cretese, transitato in Italia per poi accasarsi definitivamente in Spagna con il suo stile originale, fra cui San Martino e il mendicante e Laocoonte della National Gallery di Washington, il Ritratto di Jeronimo De Cevallos del Museo del Prado, le due Annunciazioni del Museo Thyssen-Bornemisza, il San Giovanni e San Francesco delle Gallerie degli Uffizi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA