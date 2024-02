Omicidio Fausto e Iaio, pm Milano chiede di cercare reperti

La Procura di Milano muove i primi passi in vista di nuovi ed eventuali accertamenti sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, conosciuti come Fausto e Iaio, i due giovani uccisi il 18 marzo del 1978 nei pressi del centro sociale Leoncavallo.

I pm Leonardo Lesti e Francesca Crupi, titolari del fascicolo conoscitivo, hanno chiesto all'ufficio reperti del Palazzo di Giustizia milanese, di effettuare ricerche per individuare quali siano i corpi del reato conservati su cui poter eventualmente effettuare nuove analisi. L'obbiettivo è trovare qualche elemento utile per poi chiedere al gip di procedere con una riapertura effettiva delle indagini, archiviate nel 2000, ed effettuare accertamenti tecnici come consulenze balistiche e genetiche.

Sul luogo dell'omicidio, allora, venne rinvenuto un berretto di lana blu che, però, non non fu mai sottoposto ad accertamenti e infine non fu più trovato tra i reperti.



