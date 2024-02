Esselunga, esce la terza edizione di Falce e Carrello

Esce il 13 febbraio la terza edizione di Falce e Carrello di Bernardo Caprotti, il patron di Esselunga scomparso nel 2016. Il libro, pubblicato la prima volta nel 2007, edito da Marsilio, presenta tre nuovi scritti: uno di Marina Caprotti, terzogenita dell'imprenditore, attualmente alla guida del gruppo di supermercati; uno di Liliana Segre e uno di Stefano Lorenzetto. Il volume, che sollevò non poche polemiche alla sua prima uscita portando a oltre 10 cause legali con le Coop, recita nel sottotitolo 'In memoria di un uomo che non può difendersi'.

Sembra quindi essere una risposta al libro Le ossa dei Caprotti scritto da Giuseppe Caprotti e uscito a ottobre scorso.

Nel suo scritto il primogenito di Bernardo, entrato in azienda nel 1986 e allontanato quando era amministratore delegato nel 2004, dopo anni di silenzio ha raccontato la sua verità, rivendicando tra l'altro di aver gestito bene il gruppo della grande distribuzione. Il figlio del patron di Esselunga ha comunque dichiarato, in occasione dell'uscita del suo libro, che la sua intenzione non era di parlare del padre ma di se stesso e delle vicende che lo hanno colpito da un punto di vista lavorativo e personale "mettendo un punto sul passato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA