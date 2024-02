Coop lancia nuove linee per l'alimentazione di cani e gatti

Oltre 200 prodotti in quattro nuove linee per l'alimentazione degli animali, cani e gatti. Con un occhio al benessere e all'innovazione, anche con le proteine derivanti da farina di insetti. Coop continua la rivoluzione di marca, che lanciata nel 2022, sta per giungere a compimento (in totale sono oltre 5000 le nuove proposte a scaffale nell'arco di 3 anni), arricchendo il segmento Pet Food.

Con questa nuova offerta l'azienda arriva a confrontarsi alla pari con le catene specializzate nel benessere degli animali.

"La scelta è la stessa di tutto il prodotto Coop, cioè soddisfare bisogni differenti - ha spiegato Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia -. Sappiamo che le famiglie che ospitano animali hanno necessità differenti e non più omogenee come un tempo. Per questo la gamma è ampia. E c'è la necessità poi di soddisfare la ricerca di tutela del potere di acquisto, che anche in questo settore è molto importante perché ormai l'impatto economico per le famiglie che ospitano animali è diventato rilevante".

I prodotti sono stati elaborati con il supporto dell'università degli Studi di Milano. A caratterizzare le linee alcuni elementi di base come il non uso di conservanti né coloranti aggiunti e attenzione agli aspetti nutrizionali oltre che al gusto. Compaiono anche in quattro snack le proteine derivanti dalla farina di insetti e in una linea c'è anche la dicitura superfood con presenza di spirulina, melograno o mirtillo. "Abbiamo formulato per la prima volta o riformulato prodotti in grado di fornire tutti i nutrienti con un corretto bilanciamento in base a esigenze sempre più diverse pensando a taglie, età ma anche ai comportamenti e agli stili di vita degli animali", ha spiegato Valentino Bontempo, professore della Statale di Milano specializzato in nutrizione e alimentazione animale.

Nel 2023 il prodotto Coop ha fatturato circa 60 milioni di euro e la quota del Pet Food è stata di circa il 30%.



