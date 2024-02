'Carissimo Pinocchio' proroga apertura e va in tour all'estero

Dopo due mesi di apertura con oltre 21.709 visitatori, la mostra 'Carissimo Pinocchio, designer e grafici italiani ridisegnano il burattino più famoso del mondo' proroga la sua chiusura al 25 febbraio 2024. L'esposizione, a cura di Giulio Iacchetti, prodotta da ADI Design Museum, che la ospita, partirà poi per un tour internazionale di due anni. Tra le tappe confermate Skopje, San Francisco, e poi di nuovo in Europa a Belgrado, Tirana e Pristina.

Chi non l'ha ancora visitata può scoprire le interpretazioni di uno dei personaggi centrali della cultura visiva e letteraria italiana nei lavori dei 31 designer e dei 31 grafici che hanno creato oggetti e immagini ispirati al burattino più famoso al mondo. "Una mostra", commenta il presidente ADI Luciano Galimberti, "in cui il design si dimostra uno strumento efficace per riflettere sull'attualità di un personaggio che ha una parte nella vita di tutti gli italiani. Un valore che ha ottenuto alla rassegna un successo importante, e che ci invita a prolungarne la visione ed esportarne la qualità all'estero".

Al termine del tour itinerante, i 62 Pinocchi inediti verranno battuti in un'asta benefica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA