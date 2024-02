All'Università Cattolica nasce cattedra di credito cooperativo

Favorire lo studio della cooperazione di credito in una prospettiva multidisciplinare. È questo l'obiettivo della Cattedra di Storia economica finanziata da Federcasse e dalla Federazione Lombarda delle Banche di credito cooperativo, che prende avvio nell'ambito della facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

È un'esperienza "unica nel suo genere, che consolida ulteriormente i tradizionali rapporti tra l'Ateneo e la cooperazione di credito", spiega Enrico Berbenni, titolare della Cattedra. La Cattedra finanziata si colloca nell'ambito di alcune iniziative promosse credito cooperativo dalla Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica. Si tratta di un "insieme sinergico di attività di formazione, di ricerca e di divulgazione scientifica distintivo della tradizione degli studi bancari nel nostro Ateneo», precisa la preside della facoltà Elena Beccalli.

Per Augusto dell'Erba, presidente di Federcasse, "l'istituzione della Cattedra finanziata e del suo insegnamento intitolato 'Storia della banca e della cooperazione di credito' rappresenta un passaggio particolarmente significativo". Anche per Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Bcc, la nuova Cattedra dedicata ad approfondire la storia delle imprese bancarie e delle banche cooperative è "un passaggio a suo modo storico".



