"Amadeus l'ho sentito e lo sento, ma non c'è nessuna offerta e non abbiamo mai parlato di un suo arrivo a Mediaset". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi.

"È un pezzo importantissimo della Rai, non c'è nessuna offerta", aggiunge l'amministratore delegato di Mfe-Mediaset rispondendo una domanda in un incontro con la stampa sullo sviluppo digitale del gruppo.



