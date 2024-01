L'eleganza al centro mostra "The Queen's Hat" a Milano

Stile, lusso ed eleganza: sono questi gli elementi di "The Queen's Hat", mostra di cappelli di alta moda organizzata da 'Le Salon de la Mode' e 'Musikologiamo' a Palazzo Visconti dal 16 al 18 febbraio. L'evento è stato ideato da Gabriella Chiarappa, giornalista e manager del settore.

Alle 15 di venerdì 16, dopo il taglio del nastro istituzionale, è prevista una tavola rotonda sull'artigianato del lusso: tra i relatori Antonio De Matteis, presidente di Pitti Immagine e ad del Gruppo Kiton. Il 17, dalle 10 alle 12, il tema è l'arte di come indossare un cappello con l'esperto d'immagine Pablo Ardizzone, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, si svolge una masterclass con l'arte visionaria di Maor Zabar: "L'arte regale del cappello". Il 18 è la volta di una serata speciale per le premiazioni.

Alla rassegna prendono parte 12 hat designer provenienti da diversi Paesi per "creare anche un legame tra culture diverse".

L'eleganza - nel senso di universalità - è il fil rouge che accompagna tutte le creazioni esposte. Una sezione speciale è dedicata alla Regina Elisabetta II d'Inghilterra, un'icona di stile che "ha fatto del cappello parte integrante della sua immagine riconoscibile e imitata".



