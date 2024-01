I Negrita al Forum di Assago per celebrare 30 anni di carriera

Dopo il tour nei club italiani, i Negrita sono pronti a scuotere il Forum di Assago con una festa per celebrare i loro 30 anni di carriera. Un'unica data per quest'anno, che si terrà il 27 settembre.

La celebrazione al Forum, sarà un viaggio attraverso tre decenni di successi, ricordi e melodie che hanno definito il sound rock in Italia. La setlist, che comprende tutte le hit di questi trent'anni, più qualche sorpresa, rifletterà non solo la storia musicale dei Negrita, ma anche la loro evoluzione e il loro impegno nell'esplorazione di nuovi orizzonti musicali.

"30 anni di carriera arrivano una sola volta - sottolinea la band -. È un traguardo davvero importante ed emotivamente gratificante. L'avremmo detto 30 anni fa? Forse no. Siamo dei ragazzini fortunati! Come celebrarli? Nel miglior modo che conosciamo: Creare uno spettacolo, in questo caso unico, dove raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi saremo da ora in poi. E tutto ciò assieme a voi, che ci date forza e coraggio da sempre! R'n'R signori, si parte!".



