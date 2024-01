Fondazione Amplifon compie 4 anni con manifesto della gentilezza

Fondazione Amplifon Onlus festeggia i suoi quattro anni di attività e lancia il manifesto della gentilezza. Il progetto, ideato e promosso dalla Fondazione aziendale del gruppo Amplifon, vuole stimolare una riflessione collettiva sulla gentilezza come azione e abitudine da coltivare e allenare nella quotidianità.

"In occasione del nostro quarto anniversario abbiamo voluto lanciare un messaggio sull'importanza della gentilezza nella nostra società, portando all'attenzione di tutti un tema del quale siamo testimoni ogni giorno con le attività della Fondazione in favore delle persone più fragili, in particolare degli anziani", spiega Susan Carol Holland, presidente di Fondazione Amplifon.

Nel compiere il nostro mandato di "inclusione sociale in tempi di grande complessità, abbiamo deciso di affiancare alle iniziative più tradizionali una riflessione ed un programma sul tema della gentilezza, intesa come forma auspicata delle nostre azioni e relazioni, e, in ultimo, come strumento di pace, urgente e possibile per ciascuno di noi", evidenzia Maria Cristina Ferradini, consigliere delegato di Fondazione Amplifon.

Un elemento cardine dell'iniziativa è Sulla Gentilezza, un podcast di Mario Calabresi, scritto in collaborazione con lo scrittore Paolo Di Paolo e prodotto da Chora Media per Fondazione Amplifon Onlus. A cercare di tracciare un percorso intervengono numerosi ospiti tra cui Alessandro Barbero, Luca Zingaretti, Paola Cortellesi, Cristiana Capotondi e il poeta Franco Arminio.

La gentilezza è un tema che da sempre "mi sta molto a cuore e credo che oggi, più che mai, meriti di essere al centro di una riflessione collettiva", spiega Mario Calabresi, ceo editor-in-chief di Chora Media.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA