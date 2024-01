Consorzio Arancia Rossa, al via campagna sul tram a Milano

Al via a Milano una campagna pubblicitaria del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp con i tre vagoni del tram della linea 27, che da viale Ungheria arriva a piazza Fontana, appositamente decorati.

"Portiamo il rosso delle arance siciliane sulle vie di Milano - afferma il presidente del consorzio Gerardo Diana - grazie a una felice collaborazione tra il consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp, l'assessorato all'Agricoltura della Regione Siciliana e una giovane e brillante agenzia pubblicitaria catanese, la Fraom design. E' per noi di un investimento importante che sarà supportato a breve anche della presenza del consorzio su radio e televisioni nazionali".

"L'Italia da Sud a Nord - aggiunge Diana - è uno scrigno di sapori e di produzioni dalle caratteristiche uniche. Far conoscere a tutti gli italiani il nostro frutto, che nasce alle pendici dell'Etna e diventa rosso grazie al suo influsso, è uno dei compiti del consorzio che presiedo. Sono grato ai nostri soci che supportano le nostre iniziative di promozione, all'assessore regionale all'Agricoltura Luca Sammartino e al suo staff, sempre attenti alla valorizzazione dell'agricoltura isolana, e al personale del consorzio sempre impegnato nella tutela e nella valorizzazione dell'Arancia Rossa di Sicilia Igp".

L'impegno promozionale del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp prevede dal 5 febbraio all'1 marzo una campagna promozionale sull'emittente radiofonica nazionale Rtl 102,5 e dal 10 al 23 marzo sull'emittente televisiva LA7. Questi investimenti, finanziati grazie alla misura 3.2 della Regione Siciliana, seguono quelli effettuati con fondi interamente consortili a gennaio sulle emittenti nazionali Radio 101, Radio105 e Radio Montecarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA