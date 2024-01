Trovato morto il runner scomparso domenica in montagna

È stato ritrovato senza vita il runner di 55 anni di cui si erano perse le tracce domenica mattina a Bovegno, nel Bresciano. L'uomo, Fabio Ferrari ingegnere di professione, si era incamminato lungo un sentiero e il suo corpo è stato individuato in fondo ad un canalone. Sarebbe caduto nel vuoto per cento metri.

E' il terzo escursionista morto in montagna nell'arco di pochi giorni in provincia di Brescia. Sabato infatti in due zone differenti della provincia erano deceduti per incidente in montagna un 44enne Sergio Bologna e un 54enne, Adriano Vergolio, dei quale oggi sono stati celebrati i funerali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA