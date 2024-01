Roia, sulla violenza lo sport è ancora un mondo troppo chiuso

"Lo sport dovrebbe avere una caratterizzazione di bellezza, di libertà. Si dovrebbe presentare come molto importante dal punto di vista dell'educazione e dell'inclusione sociale. Non abbiamo dei dati del sommerso della violenza in ambito sportivo ma abbiamo delle percezioni. E' ancora un mondo troppo chiuso lo sport, sia dal punto di vista delle Federazioni che dal punto di vista del Coni". A denunciarlo è il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia nell'intervento al convegno 'Violenza e abusi nello sport: ascoltare, prevenire e innovare', organizzato da Change The Game alla Statale di Milano.

"Grazie a Change The Game è stato istituito un protocollo, ma i protocolli sono un modo per lavarsi le coscienze e bisogna agire poi nella concretezza per far emergere le situazioni di sofferenza - ha aggiunto Roia -. Le denunce di reato sono scarse... perché c'è una scarsa sensibilizzazione complessiva verso la tematica".

Secondo il presidente del Tribunale di Milano le forme di violenza si realizzano "dove c'è una posizione di dominanza, che può condizionare la vita dell'atleta come un allenatore, una dirigente, e una posizione di fragilità che è rappresentata dall'atleta. Questo schema si innesta in una situazione ad oggi molto chiusa. Pensate allo switch sociale del Me Too: è stata una presa di coscienza sociale e deve accadere anche in talune Federazioni. Non bisogna avere paura di intervenire, creando delle forme di sentinelle sociali" all'interno delle strutture, "magari mettendo dei presidi anche per vedere il gradiente di collaborazione delle Federazioni". "Il Tribunale di Milano - ha assicurato Roia - è disponibile a qualsiasi tipo di intervento affinché lo sport che è un mondo di bellezza, non rappresenti mai un luogo di paura ma di aggregazione e valoriale dove tutte le ragazze e ragazzi possano trovare accoglienza ed essere felici; un luogo aperto, dove non ci sia paura di denunciare, dove ci sia una forte condanna sociale contro chi, abusando di una posizione dominante, possa creare forme di molestia all'interno del circuito sportivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA